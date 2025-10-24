SUCESOS

Herido en un brazo un trabajador que manejaba unos rodillos en Villafranca de los Barros

El trabajador de 28 años sufría varias fracturas en el húmero como consecuencia del accidente con unos rodillos, de tal forma que ha sido trasladado al Hospital Tierra de Barros.

Redacción

Extremadura |

Herido en un brazo un trabajador que manejaba unos rodillos en Villafranca de los Barros
Herido en un brazo un trabajador que manejaba unos rodillos en Villafranca de los Barros | SATSE

Un hombre de 28 años de edad ha resultado herido 'menos grave' en un accidente laboral ocurrido este pasado miércoles, 23 de octubre, en la localidad pacense de Villafranca de los Barros.

El siniestro se ha producido sobre las 22,10 horas en la avenida del Trabajo, en el polígono industrial del municipio, según la información facilitada por el 112 de Extremadura.

El herido ha sufrido varias fracturas en el húmero como consecuencia del accidente con unos rodillos, de tal forma que ha sido trasladado al Hospital Tierra de Barros.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, un equipo del Punto de Atención Continuada de Villafranca y una patrulla de la Guardia Civil.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer