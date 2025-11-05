Herida con policontusiones una mujer de 49 años en la colisión entre una furgoneta y un patinete en Mérida

Una mujer de 49 años ha resultado herida con policontusiones en la colisión entre una furgoneta y un patinete en la Avenida Felipe Corchero de Mérida.

El accidente se ha registrado a las 19,00 horas de este martes y la herida era la ocupante del patinete, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado una unidad medicalizada, que ha trasladado a la mujer herida hasta el Hospital de Mérida, y efectivos de la Policía Local de la capital extremeña.