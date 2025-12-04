Herida leve una mujer por intoxicación de monóxido de carbono en el incendio de una vivienda en Jaraíz

Una mujer de 32 años ha resultado herida leve por intoxicación de monóxido de carbono en el incendio de una vivienda en Jaraíz de la Vera (Cáceres).

El suceso ha tenido lugar sobre las 15,30 horas de este miércoles, día 4, en un inmueble situado en la calle Mérida, número 54, de Jaraíz de la Vera.

Según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el incendio, como consecuencia del mismo ha resultado herida leve la mujer en cuestión, que no ha precisado traslado a ningún centro sanitario. Además, la vivienda ha sufrido daños materiales.

En concreto, tras la llamada al 112, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, bomberos de Jarandilla de la Vera, y patrullas de servicio de la Guardia Civil.