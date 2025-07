OBRAS

Hallan medio centenar de tumbas en una necrópolis romana en las obras de la autovía CC-BA

Se trata de una intervención derivada de la aparición de una necrópolis romana y por el momento no se precisa más información, ya que hasta que no se finalice la excavación no existe obligación de entregar los informes técnicos a los les obliga la ley.

Redacción