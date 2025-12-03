Hacienda asigna 180 millones a Extremadura con cargo al Fondo de Financiación de CCAA

La Comisión Delegada para Asuntos Económicos (CDGAE) del Gobierno ha acordado la asignación de 180 millones de euros para Extremadura para el primer trimestre de 2026, con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

Cataluña recibirá 1.350 millones de euros, la Comunitat Valenciana se llevará 958 millones y Castilla-La Mancha tendrá 386 millones, mientras que otras beneficiadas serán Murcia, con 193 millones; Aragón y Extremadura, con 180 millones cada una; Islas Baleares, con 158 millones, y Cantabria, con 57 millones.

El acuerdo no incluye asignación para Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, dado que no han solicitado financiación con cargo al Fondo de Financiación.

La citada Comisión Delegada para Asuntos Económicos también aprobó un 'extra' al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) por un total de 2.934 millones de euros, de los que destina 1.693 millones a la Comunitat Valenciana, 878 millones a Cataluña y 363 millones para Murcia.

Este fondo, parte del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, busca atender parte de las necesidades de déficit de ejercicios anteriores, en concreto de 2024, pendientes de financiar, ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado, en el que detalla que estos 2.934 millones se distribuirá a través de este Extra FLA.