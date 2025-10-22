Habrá petición oficial de las propietarias de Almaraz para solicitar una "miniprórroga" hasta el año 2030. Las energéticas dueñas de la planta cacereña trabajan ya sobre un escenario de continuidad de la Central más allá del 2027, fecha prevista para el cierre del primer reactor. IBERDROLA reafirmaba su compromiso con la continuidad al igual que ENDESA Y NATURGY. En la reunión se analizaban las operaciones de la central nuclear de Almaraz, donde se trabaja en ese escenario continuista, manteniendo la instalación en perfectas condiciones técnicas, como ha reconocido recientemente WANO, al otorgar el nivel de excelencia a la planta. Respecto a la solicitud formal de continuidad los socios trabajan en la gobernanza para lanzarla cuanto antes, al MITECO, con carácter previo a la entrega de documentación al CSN.

El 1 de noviembre concluye el plazo que el Consejo de Seguridad Nuclear otorgó a Iberdrola, Endesa y Naturgy, como propietarias de la central nuclear de Almaraz, para enviar la documentación que este organismo tendrá que evaluar de cara al cese del primer reactor de la planta extremeña.