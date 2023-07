No habrá incremento de plazas en Medicina para el curso 2023/2024 en la Universidad de Extremadura

Ante las noticias aparecidas en los últimos días en diferentes medios de comunicación en relación con el supuesto incremento del número de plazas para el próximo curso 2023-24 en el Grado de Medicina en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura (FMyCCS/UEx), el equipo de dirección del centro ha querido dejar constancia de que tal aumento de plazas no se va a producir.

De acuerdo con la decisión de la Junta de Centro celebrada el pasado 1 de junio, ratificada por el Consejo de Gobierno de la UEx con fecha 29 de junio, serán admitidos 132 alumnos, el mismo número de estudiantes que ingresaron en el curso académico que ahora termina. Paralelamente, y también por acuerdo de la Junta de Centro, se estudiará para el curso 2024-25 la posibilidad de reducir nuevamente a 120 el número de admitidos, dado que estos son los estudiantes que han venido accediendo a los estudios anualmente desde 2015 hasta la ampliación del pasado curso.

Las informaciones difundidas por los medios de comunicación se apoyan en una nota de prensa oficial tras el Consejo de Ministros del Gobierno en funciones del pasado día 25 que no se adapta en modo alguno a la realidad en el caso de Extremadura, toda vez que hace referencia a una situación hipotética que no ha sido consensuada: la financiación con 2 millones de euros a cambio de aumentar el número de plazas de Medicina a 161 estudiantes, un tercio más de los tradicionalmente admitidos.

Desde hace dos meses saben el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Sanidad que la propuesta de admitir a 161 alumnos no puede ser aceptada por nuestra facultad, ya que, dada la situación precaria en que se encuentra en lo relativo a profesorado y medios docentes, se produciría un deterioro grave de la calidad de la enseñanza. En prueba de buena voluntad, y forzando sus posibilidades, la FMyCCS/UEx incrementó el curso pasado las plazas un 10% (pasando de 120 a 132) e incluso se había previsto incrementarlas un 5% más para este curso, mediando siempre el compromiso de la Administración de compensar económicamente este esfuerzo, situación que finalmente no se ha producido, sin que haya habido posibilidad alguna de negociación.

Por ello, y dado que la postura de los Ministerios implicados ha sido inflexible, la Junta de Centro de la FMyCCS/UEx decidió hace dos meses no incrementar el número de nuevos ingresos para el curso 2023-24, manteniendo provisionalmente el número de ingresos del curso 2022-23, decisión que la UEx ratificó y la Junta de Extremadura hizo llegar al Ministerio de Universidades. Consideramos que, mediando estas circunstancias, el Ejecutivo en funciones ha generado con su anuncio unilateral unas expectativas irreales en la sociedad extremeña, al dar por cerrado y publicitar un acuerdo que nunca ha existido. El resultado será que, en contra de lo anunciado a bombo y platillo, para desengaño y desconsuelo de muchos (comenzando por los miembros de este equipo de dirección), una vez más las cosas no van a cambiar y a Extremadura llegarán no los dos millones de euros proclamados, sino apenas 120.000. En nada, pues, se van a quedar las ilusiones de todos aquellos que han creído en la viabilidad de lo que el Ejecutivo ha anunciado y algunos medios de comunicación han reproducido.