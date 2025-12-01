Los guiones galardonados por la Junta de Extremadura se presentan por primera vez en la Residencia de Cine

La III Residencia de Cine de Extremadura, impulsada por la Junta de Extremadura, ha acogido por primera vez la presentación de los proyectos galardonados este año en la convocatoria de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes a los mejores guiones cinematográficos para largometrajes.

Los trabajos premiados han sido 'Mansa Alborada', de Miguel Gil Izquierdo; 'Yo estuve en el vientre de mi abuela', de Sala Molaro Bermejo, y 'Las vías de plata', de Elena Marcelo Novillo-Fertrell.

Cada uno de los guiones ha sido galardonado con 8.000 euros y los autores de estos guiones han podido compartirlos con miembros de la industria audiovisual.

Durante esta III Residencia de Cine se han celebrado diversas mesas redondas, entre las que cabe reseñar la que ha reunido a los tres guionistas, junto a la que ha concitado al responsable de Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, y a actores como Carolina Yuste o Alberto Amarilla, así como Millán Vázquez, de la Academia de Cine de Extremadura, o Luis Miguel López, director de Programación, Contenidos e Investigación de Canal Extremadura.

En la mesa 'Soñar con un cine extremeño', se ha analizado la situación actual del cine extremeño y se han puesto de manifiesto fortalezas y problemáticas del sector.

Asimismo, se han abordado las modificaciones de las Bases Reguladoras de Ayudas a la Producción de Largometrajes, consensuadas por la Junta de Extremadura con el sector profesional, la Academia de Cine y la Asociación de Productores.

Estas bases introducen criterios actualizados que favorecen la calidad técnica y artística y tienen una dotación total de 300.000 euros, de los que 250.000 euros son para largometrajes de ficción y 50.000 euros para largometrajes documentales.

Durante su intervención, Antonio Gil Aparicio ha expuesto los retos y oportunidades del sector del cine en la región y ha valorado el papel de la Administración regional en el apoyo a la industria cinematográfica y al talento extremeño.

Así, Aparicio ha explicado las nuevas ayudas al desarrollo de proyectos audiovisuales, cuatro subvenciones dotadas cada una de ellas con 20.000 euros destinadas a impulsar las fases iniciales de escritura, diseño y desarrollo de proyectos, fortaleciendo su viabilidad artística e industrial.

Junto a estas ayudas, Aparicio ha reseñado la ampliación de subvenciones la producción de largometrajes, que ascienden a 110.000 euros, ha informado la Junta en nota de prensa.

Esta Residencia de Cine y Film Market, que se lleva a cabo en Guadalupe y que comenzó el pasado lunes, celebrará este sábado su clausura.