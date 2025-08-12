Guillermo Santamaría destaca el impulso del parque empresarial de Guadajira como motor de desarrollo rural

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha visitado hoy el municipio de Guadajira, que contará con un nuevo parque empresarial, dentro de la apuesta del Gobierno de la presidenta María Guardiola para dinamizar las zonas rurales y fomentar el crecimiento económico desde el territorio.

Guadajira contará con cuatro naves industriales que supondrán una inversión de aproximadamente 350.000 euros. Este proyecto responde al compromiso del Ejecutivo autonómico de generar suelo industrial ajustado a las necesidades reales del tejido empresarial, optimizando la inversión pública y fomentando la actividad económica local.

"El desarrollo de suelo industrial en Guadajira es un ejemplo claro de cómo desde el Gobierno de Extremadura estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos, aplicando criterios objetivos y adaptados a la demanda empresarial", ha destacado el consejero.

PROGRAMA DE COLABORACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL

Además, a través del SEXPE, se han destinado más de 120.400 euros al municipio mediante el Programa de Colaboración Económica Municipal, con el objetivo de financiar la contratación de personas desempleadas registradas como demandantes de empleo. Estas ayudas, distribuidas en tres anualidades, buscan cubrir necesidades laborales municipales y mejorar la empleabilidad en el ámbito local.

ESCALA

En el ámbito formativo, el programa mixto Escala, con una subvención de 826.000 euros concedida a la Mancomunidad Integral de Servicios Vegas Bajas, permitirá que tres participantes de Guadajira se formen en especialidades como atención sociosanitaria, servicios de bar y cafetería, e instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. El proyecto se desarrollará entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

DINAMIZACIÓN COMERCIAL

Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado tres expedientes de Dinamización Comercial, con ayudas de hasta 4.000 euros por actividad, para impulsar el comercio local.

"Guadajira demuestra que incluso desde una entidad local menor se pueden aprovechar los recursos disponibles para dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de sus vecinos", ha concluido el consejero.

Durante la visita se ha mantenido una reunión con el alcalde, Sergio Fernández, que ha agradecido la visita del consejero y la apuesta del Gobierno de María Guardiola por apoyar e incentivar la economía en las zonas rurales.

El consejero ha tenido la oportunidad de visitar a algunos empresarios y autónomos de la localidad para escuchar sus necesidades y explicarles las distintas líneas de ayudas abiertas para incentivar al sector empresarial y potenciar la creación de empleo.