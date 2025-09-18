La guía de aceites IberOleum reconoce la labor investigadora de Cicytex con uno de sus premios 2025

La Guía IberOleum, referente en la promoción de los mejores aceites de oliva virgen extra de España, ha reconocido la labor investigadora del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) con uno de sus premios 2025 a la ciencia, tradición y pasión por el AOVE.

Así, Cicytex, un centro dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, recibe este premio por su labor en la investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas al cultivo del olivo y la producción de aceite de oliva virgen extra. Su enfoque en la sostenibilidad y la innovación ha sido "clave" para mejorar la calidad y eficiencia en el sector oleícola, según recoge la Guía IberOleum.

El galardón ha sido recogido por el responsable del área científica de Aceite de Cicytex, Manuel Alejandro Martínez Cañas, durante el acto de entrega celebrado en la Feria Auténtica Premium Food, un encuentro profesional del sector alimentario celebrado en Sevilla.

Con estos galardones se reconoce a destacadas entidades y personalidades por su contribución al sector oleícola.

Estos premios, que Cicytex comparte este año con el Laboratorio Agroalimentario, Enológico y Medioambiental de la Generalitat Valenciana; Cofradía Mare de Déu de l¿Olivera y Jesús Zafra, tienen como objetivo destacar el compromiso y la excelencia de quienes trabajan día a día para impulsar el sector oleícola, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

"Desde la investigación hasta la promoción cultural, cada uno de los premiados ha contribuido de manera significativa al desarrollo y prestigio del aceite de oliva. IberOleum no solo promueve el consumo de aceite de oliva de excelencia, sino que también honra y reconoce el trabajo de todas aquellas personas que contribuyen a su renombre", señala la entidad en su presentación de los premiados.

IberOleum es una Guía del Aceite de Oliva Virgen Extra de España, que se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional y en la que se clasifican anualmente los mejores AOVE del país, según su calidad y propiedades.

Por su parte, Cicytex es un organismo público de investigación de la Junta de Extremadura. Respecto a las líneas de investigación en el área de Aceite de Cicytex, destacan la caracterización y valorización de los aceites procedentes de variedades autóctonas de Extremadura y otras emergentes, el desarrollo tecnológico de los procesos de elaboración, la búsqueda de nuevos productos a partir de aceituna y aceite o los estudios de vida útil de los aceites de oliva virgen extra. Los trabajos se realizan en estrecha colaboración con el sector, cooperativas y almazaras privadas.

Los proyectos del área de Aceite se complementan con los proyectos de investigación de Olivicultura, relacionados con la parte agronómica, técnicas de cultivos, nuevos sistemas de producción, y también sobre olivar tradicional y de secano. Cicytex presta también asesoramiento a Comunidades de Regantes y a productores.