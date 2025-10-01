Guardiola visita a las 26 empresas extremeñas y la DOP Cereza del Jerte presentes en Fruit Attraction

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha visitado este martes la 17ª edición de Fruit Attraction que se celebra estos días en Ifema, en Madrid, con una importante representación de empresas de la región, así como la DOP Cereza del Jerte.

Guardiola, que ha estado acompañada por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha recorrido los diferentes stands donde están ubicadas las 26 empresas extremeñas y el espacio de la propia DOP para mostrar el respaldo del Ejecutivo regional a su labor y desearles mucho éxito en esto días de feria.

"Tenemos en nuestra región casi el 12 % de la superficie total nacional cultivada de frutales carnosos, de hueso y de pepita que son algunos de los más representativos", ha destacado la consejera de Agricultura en declaraciones a los medios.

A este respecto, ha apuntado que, en 2024, Extremadura produjo más de 290.000 toneladas de fruta de hueso, cifra que refleja el peso del sector en la Comunidad Autónoma. Además, ha afirmado que Fruit Attraction "es un encuentro fundamental para abrir mercados, afianzar los existentes y establecer relaciones comerciales", indica la Junta en una nota de prensa.

Todo ello, según ha especificado, por el importante volumen de producción y exportaciones de frutas y hortalizas extremeñas. Como ejemplo, de enero a abril de este año se han exportado más de 19.000 toneladas de hortalizas y casi 10.000 toneladas de fruta.

Asimsimo, ha avanzado que, según los datos provisionales de 2024, las cifras de las exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres superan los 625 millones de euros, ha añadido.

Por ello, ha remarcado que la Junta de Extremadura acude a Fruit Attraction para "apoyar a las empresas participantes y a todo el sector hortofrutícola" y dejar así constancia de su respaldo "a todo el sector primario y a la agroindustria".