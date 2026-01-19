Guardiola suscribe la "Declaración de Zaragoza" y subraya que el modelo de financiación autonómica es "un atraco"

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que la propuesta de financiación autonómica pactada entre el Gobierno y ERC "no es solidaridad" sino, a su juicio, "un atraco", al tiempo que ha advertido que no aceptará que su región sea de "ciudadanos de segunda".

"Cero euros. Ese es el precio que Pedro Sánchez pone a nuestra tierra con el nuevo sistema de financiación", ha señalado Guardiola en un mensaje publicado en sus redes sociales, tras reunirse este domingo en Zaragoza con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el resto de 'barones' de la formación.

En dicho encuentro celebrado en el World Trade Center de Zaragoza, María Guardiola junto al resto de presidentes 'populares' han firmado la llamada 'Declaración de Zaragoza', documento que incluye las bases del sistema de financiación por las cuales apostaría el PP, si gobierna.

Concretamente, la declaración ha sido signada por los 11 presidentes del PP y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como por los presidentes regionales del PP.

Ese modelo, ha defendido la presidenta en funciones extremeña, es una propuesta "de todos y para todos" sin "atajos" ni "privilegios" y en pro de un "sistema justo".

"Extremadura ni se calla, ni se vende, ni se resigna", ha garantizado Guardiola, agregando que su región "quiere justicia" y "una España que no deje a nadie atrás".