Guardiola subraya que la inclusión "real" empieza dando apoyos "personalizados" que ofrecen "dignidad y autonomía"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha visitado este jueves un piso del programa Mi Casa de Plena inclusión en Montijo, donde ha destacado que la inclusión real empieza por un hogar, donde los "apoyos personalizados ofrecen dignidad y autonomía" a personas con discapacidad.

"Este es el modelo de sociedad en el que creemos: más humana, más justa y más comprometida", ha señalado en un mensaje difundido por sus redes sociales.

Durante la visita, la presidenta ha estado acompañada por la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, la directora gerente del SEPAD, Estrella Martínez, el presidente y el gerente de Plena inclusión Extremadura, Pedro Calderón y Sebastián González respectivamente, así como por representantes de Plena inclusión Montijo y el alcalde de la localidad.

Guardiola ha conocido de primera mano el funcionamiento de este recurso residencial y el día a día de las personas que viven en él, un entorno "normalizado e integrado" en la comunidad que ofrece apoyos personalizados y ajustados a cada proyecto de vida", detalla Plena inclusión en una nota de prensa.

En concreto, el programa Mi Casa permite a las personas con discapacidad intelectual ejercer su derecho a decidir dónde y con quién vivir, contando con los apoyos necesarios para desarrollar una vida autónoma y participar activamente en su entorno.

Este programa se enmarca en el proceso de desinstitucionalización, una estrategia "clave" para avanzar hacia un modelo de apoyos centrado en la persona, que prioriza la vida en la comunidad y contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades, la autonomía personal y la plena inclusión social.

Desde Plena inclusión Extremadura se ha puesto en valor el "compromiso" de las administraciones públicas con este cambio de modelo y el trabajo colaborativo que se viene desarrollando desde hace años con el SEPAD. Asimismo, se ha destacado la importancia de la financiación del Fondo Social Europeo para consolidar recursos innovadores como Mi Casa, que demuestran que "otra forma de vivir es posible cuando se ofrecen los apoyos adecuados".