Guardiola remarca que en Vox se "aparta" a las mujeres que "asoman la cabeza" y tacha a la formación de "populista" y "machista"

La líder del Ejecutivo extremeño y candidata del PP a la reelección en los comicios del 21D, María Guardiola, ha subrayado que en Vox existe un "patrón" al calor del cual "mujer que asoma la cabeza" es "apartada", y ha instado al presidente de esa formación, Santiago Abascal, a "preocuparse por lo que piensan y les pasa a las mujeres de su propio partido".

"Mis principios feministas los tengo clarísimos y, desde luego, no son sacar violadores a la calle, ni dejar desprotegidas a las mujeres víctimas de violencia de género", ha garantizado Guardiola en declaraciones a los medios este domingo en Coria.

Convencida de que Abascal tiene una "fijación" con ella, la presidenta extremeña ha calificado al presidente de Vox como el "líder de un partido absolutamente populista" que se está "enfrentando con la corona y con la Constitución", a la par que ha considerado que "se ha quedado solo" porque "no hay ninguno de sus fundadores a su lado".

Interrogada sobre la posibilidad de un acuerdo, tras los comicios del 21 de diciembre, con Vox, Guardiola ha insistido en que trabajarán para "obtener la confianza mayoritaria de los extremeños" añadiendo que la pregunta es si ese partido va a apoyar a su gobierno o no.

"Nosotros hemos venido a cambiar las cosas, lo hemos demostrado en estos dos años y medio. Quien ha salido corriendo del Gobierno ha sido el partido del señor Abascal y quien bloquea a esta región es el señor Abascal", ha espetado.