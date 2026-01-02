Guardiola Reivindica la concordia y el esfuerzo colectivo en su Mensaje Institucional de Fin de año

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha pronunciado este miércoles el mensaje institucional de Fin de Año desde Bodegas Romale, en Almendralejo, un escenario elegido para simbolizar el empuje de la economía extremeña y la fortaleza de un tejido productivo que "compite sin complejos" dentro y fuera de España. En su intervención, Guardiola ha apelado a la concordia, el diálogo y el respeto a la ciudadanía.

"SIEMPRE HACIA ARRIBA"

Guardiola ha iniciado su discurso con una referencia al artista extremeño Robe Iniesta "si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón" para definir a Extremadura como una tierra que avanza "de peldaño en peldaño, de corazón en corazón, pero siempre hacia arriba". En este sentido, ha destacado que las empresas extremeñas "están haciéndose un hueco en el mercado nacional e internacional, ahondando en sus propias raíces y compitiendo sin complejos".

EMPLEO Y CONFIANZA

En el balance del año, la presidenta en funciones ha subrayado que Extremadura cuenta hoy con "la menor tasa de paro de su historia y más personas que nunca trabajando", una realidad que, según ha señalado, "habla de avances y de confianza". A ello se suma el crecimiento del comercio exterior, con exportaciones que han superado los 3.400 millones de euros en los diez primeros meses del año. "Eso refleja el empuje y la capacidad de nuestras empresas y autónomos", ha afirmado.

Guardiola ha agradecido expresamente el esfuerzo de quienes generan empleo y riqueza en la región: "Gracias a las empresas y a los autónomos por ese gran trabajo diario que están mejorando nuestro entorno y construyendo un futuro de oportunidades".

PROTEGER A LAS FAMILIAS Y REFORZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La presidenta en funciones ha puesto el foco en los retos que aún persisten y en la necesidad de proteger a las familias. "Sé que llenar la nevera, pagar la luz o afrontar la hipoteca sigue siendo una batalla diaria para muchos hogares. El gobierno de la Junta de Extremadura debe ser un escudo para ellos", ha señalado, insistiendo en que "la prosperidad no sea sólo una estadística, sino la tranquilidad de llegar a fin de mes".

Guardiola ha defendido el fortalecimiento de los servicios públicos, apostando por "una sanidad más ágil y más humana. Una educación que estimule el talento de nuestros jóvenes y les abra las puertas del mercado laboral. Y una atención a los mayores que les devuelva, con gratitud y dignidad, todo lo que ellos nos dieron". También ha reivindicado el papel del medio rural, afirmando con rotundidad que "el campo no es nuestro pasado; al contrario, el campo es empuje y futuro".

ENERGÍA, POLÍTICA DE ALTURA Y RESPETO INSTITUCIONAL

En materia energética, Guardiola ha lanzado un mensaje contundente: "Extremadura no se apaga". En este contexto, ha reiterado su rechazo al cierre de la central nuclear de Almaraz, subrayando que "el no al cierre de Almaraz es un sí al empleo. Un sí al desarrollo".

En el plano político e institucional, la presidenta de Extremadura en funciones ha apelado a la responsabilidad y al respeto, defendiendo una "política de altura". "El insulto no construye carreteras, la crispación no abre quirófanos. La concordia, sí. El diálogo sí. Gobernar para todos, piensen lo que piensen, es la única forma de gobernar con dignidad", ha manifestado.

MEMORIA, CULTURA Y FUTURO COMPARTIDO

Durante su intervención, Guardiola ha tenido palabras de recuerdo para quienes ya no están y ha señalado que este Fin de Año es también un momento para la memoria. Ha recordado al expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, destacando "su ejemplo de serenidad y diálogo".

La presidenta en funciones ha reivindicado la cultura como motor de identidad y progreso, evocando la figura de Helga de Alvear y reafirmando el compromiso de la Junta para impulsar la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031.

UN MENSAJE DE ESPERANZA

En el tramo final de su mensaje, Guardiola ha invitado a los extremeños a mirar a su alrededor y reconocer su fuerza colectiva. "Somos todo esto que hemos construido: la familia, los amigos, nuestro humor, nuestros recuerdos", ha señalado antes de concluir con un mensaje de esperanza: "Seamos ambiciosos. Seamos felices. Y sigamos subiendo, juntos, el siguiente escalón. Siempre hacia arriba. Os deseo un próspero año 2026", ha concluido.