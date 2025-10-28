Guardiola recibe un premio por el programa de estímulo a los autónomos y critica el "derecho a la pereza"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha recibido el premio al 'Mejor Programa en favor de los Autónomos' de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) por el programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Extremadura 2024-2027.

La presidenta extremeña ha criticado el "derecho a la pereza" y ha reivindicado el "derecho a crecer" en su discurso tras recibir el premio de ATA. Además, ha incidido en que hay 81.000 autónomos en su comunidad, de los cuales el 80 por ciento son mujeres, lo cual, ha asegurado, le anima a "hacer política útil".

"Este no es el país que necesitamos y esta no es la Extremadura que nosotros queremos", ha negado Guardiola respecto a quienes "ven pasar la vida sin mucha exigencia" y ha animado a quienes ven trabajar como "una forma de dignidad, de libertad y búsqueda de la felicidad".

El plan de estímulo --razón por la que le han premiado-- destina más de 300 millones para impulsar a los autónomos en la comunidad extremeña, de los cuales dos tercios se han asignado directamente al relevo generacional, la colaboración de un familiar, tarifa cero a los nuevos emprendedores y demás incentivos para mantener el autoempleo.