Guardiola inaugura el viaducto que protegerá el Puente Romano de Alcántara para el que se pedirá Patrimonio de la Humanidad

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha inaugurado este lunes el nuevo viaducto junto al Puente Romano de Alcántara (Cáceres), que servirá para proteger a este monumento, y que ha supuesto una inversión de 23 millones de euros.

El nuevo viaducto, de 267 metros de hormigón y acero, permitirá el tráfico rodado y peatonal, a la vez que experimentar la "historia viva" de su vecino Puente Romano de Alcántara en un entorno además de "gran valor" como el Parque Natural del Tajo Internacional Reserva de la Biosfera Transfronteriza.

De este modo lo ha señalado Guardiola en el acto de inauguración del viaducto, donde ha anunciado que además se va a convertir la antigua carretera en un camino peatonal iluminado para cerrar así un itinerario "accesible", uniendo "lo mejor dos épocas y dos obras maestras".

En este marco, además, la presidenta extremeña ha avanzado igualmente que el Gobierno regional va a iniciar los trámites necesarios para pedir a la Unesco que el Puente Romano de Alcántara sea declarado Patrimonio de la Humanidad, "porque por supuesto lo merece".

Así, tras incidir en que el Puente Romano a partir de ahora se va a poder admirar "más y mejor", ha defendido la necesidad de construir un viaducto para proteger el monumento. "La modernidad y la vida que avanza, lo que exigían ya a Alcántara y por supuesto a Extremadura, era una solución que estuviera acorde a estos tiempos, y lo vemos hoy aquí un viaducto nuevo que está integrado absolutamente en el paisaje y que da respuesta a estas necesidades que tenemos hoy", ha espetado.

Con ello, el viaducto permitirá circular "con seguridad", a la vez que llevará a "sobre todo, nadie nunca más tenga que volver a preocuparse por la conservación de esta joya, de este tesoro romano que es el Puente Romano de Alcántara".

"Porque esta obra además de ser un viaducto moderno es una muestra de respeto a nuestros bienes culturales con una mirada innovadora", ha indicado la presidenta de la Junta, quien ha recordado que esta obra en todo caso "no ha sido ni fácil ni rápida".

En este punto, ha explicado que hace apenas dos años el actual Gobierno autonómico se encontró esta obra como un proyecto "paralizado", pero que su ejecutivo lo abordó como "absolutamente prioritario", hasta llegar a la inauguración este lunes del viaducto.

"Nos pusimos a trabajar con determinación a resolver todos los problemas que había y a dotar de los fondos necesarios para hacer realidad el clamor de esta comarca durante muchísimo tiempo. Y hoy después de una inversión de 23 millones de euros este puente lo que simboliza es esa apuesta decidida de la comunidad autónoma de nuestra región por transformarse, una transformación real y una transformación tangible", ha remarcado María Guardiola.