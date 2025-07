Guardiola destaca que Extremadura cuenta hoy en día con un cuerpo de Policía Local "más preparado" y "moderno"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha destacado que la región cuenta en la actualidad con un cuerpo de Policía Local "más preparado, más moderno y más comprometido, si cabe, que nunca", como también ha valorado su entrega y que "se ha notado y ha quedado patente" en situaciones de emergencia, como la dana de Valencia, donde más de 200 policías locales se desplazaron para ayudar.

Y es que, como ha resaltado, "en tiempos de crispación y en tiempos de incertidumbre", cree que son el ejemplo "perfecto" de que "se puede construir España en cada municipio y en cada acción, y eso se llama solidaridad, se llama humanidad, se llama vocación de servicio público, que está muy por encima de la obligación y del deber".

De esta manera se ha pronunciado, durante su intervención, en el acto institucional de entrega de despachos de la XXXIII promoción de mandos y agentes de la Policía Local, siete y 96 respectivamente, celebrado en el Teatro López de Ayala de Badajoz, en el que Guardiola ha señalado que, desde el gobierno que preside, y atentos al papel que representan los policías, han asumido el "reto" de transformar la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (Aspex) y de apostar "más que nunca por la excelencia formativa".

Una academia que "estuvo cerrada durante dos años", en los que "se impedía a los policías locales realizar la formación de nuevo ingreso y promoción" y "existía una barrera importante para muchos jóvenes extremeños, que no podían planificar su desarrollo profesional, personal y familiar".

"Afortunadamente esos años han quedado atrás" y hoy pueden decir "con satisfacción" que han incrementado el presupuesto del plan formativo de la Aspex en un 113 por ciento, lo que se ha traducido en 70 cursos en 2024 y 90 acciones formativas en 2025, "que es el mayor número en la historia de la Academia".

También han introducido tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial o la realidad virtual para poder adaptar la formación a las nuevas necesidades de la seguridad ciudadana y, por primera vez, se han incluido habilitaciones específicas para el uso de pistolas eléctricas y armas largas, mejorando así las capacidades de los agentes, y ante lo que ha aseverado que son "muy conscientes" de que están en la calle y "asumiendo riesgos" y no pueden exigirles "entrega" sin ofrecerles "protección".

De igual modo, María Guardiola ha puesto el acento en que han puesto en marcha el primer máster en seguridad, emergencia y protección civil, así como un curso certificado en ciencias policiales becando el 100 por cien de las plazas para los miembros de la Policía Local, porque creen en la formación "continua y de calidad".

En cuanto a la Aspex, ha remarcado que, cuando llegaron al gobierno, la encontraron "bastante abandonada" y que "no estaba a la altura" de la profesionalidad de los agentes ni del "prestigio" del Cuerpo de la Policía Local, algo que requiere inversión y "dignificación". Por eso, han empezado a mejorar estas instalaciones, con 145.000 euros que han ejecutado en 2024 y con 500.000 euros previstos en este 2025, con el objetivo de poder renovar espacios y de dotar de más medios y mejoras a la misma.

Asimismo, han adquirido nuevos vehículos patrulla y camuflados y van a seguir renovando los recursos materiales para que puedan trabajar "en las mejores condiciones posibles". "Queremos una policía local preparada, actualizada, cercana al ciudadano; una policía que pueda garantizar la seguridad de todos y que sea un ejemplo de excelencia y de humanidad. Vamos a seguir, por supuesto, apoyando vuestra labor, porque la confianza y el bienestar de los extremeños yo creo que es la mejor de las garantías del progreso de nuestra tierra", ha ensalzado.

En concreto, este curso selectivo ha estado compuesto por 100 alumnos de 41 ayuntamientos diferentes de Extremadura, entre 17 mujeres (17 por ciento) y 83 hombres (83 por ciento). El inicio del curso fue el 22 de enero y la finalización de la fase presencial el 20 de junio, con cinco meses de formación intensiva en la Aspex. La fase de prácticas en las poblaciones se inició el 23 de junio, finalizando el 22 de julio y la incorporación de los agentes está prevista para dentro de 10 días.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, el secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil, Fernando Manzano, o la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, entre otras autoridades civiles, militares y policiales, han estado presentes en esta cita en la que ha tomado la palabra el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha dado la bienvenida a la ciudad en este acto "simbólico" que significa "no el final, sino el comienzo de una vida de dedicación y de servicio para Extremadura".

"Allá donde vayáis cada uno de vosotros, algunos también en la ciudad de Badajoz, vais a materializar hoy un primer paso", ha indicado, como el del compromiso con sus vecinos, con los ciudadanos, con sus ciudades y su región, al tiempo que ha apuntado que "no es sencillo dar el paso de querer ser policía local", ni tampoco lo es superar la oposición y un curso como el que han vivido, lo cual "es un esfuerzo y desde luego es un mérito tremendo" por el que les ha dado la enhorabuena.

Desde Badajoz, Gragera ha querido agradecer a la Academia y a la Junta el hecho de que hayan retomado la colaboración que "nunca debió desaparecer", hayan "profundizado" en la misma y hayan sido capaces de encontrar el camino para poder colaborar y que la ciudad pueda ser "protagonista" en su formación y quien acoja en los primeros pasos como policías locales.

En nombre de los agentes que han obtenido sus despachos ha intervenido Almudena López, que ha afirmado que hace "mucho" tiempo tomaron la "firme" decisión de que fuese real su sueño de convertirse en policías locales y que hoy ponen "punto final" al mismo al convertirlo en una realidad, tras recorrer un "largo" camino y años de preparación, esfuerzo, estudios o entrenamientos.

A su vez, Manuel Pérez ha agregado que finalizan una etapa formativa y un centenar de compañeros dan un paso "decisivo" como agentes de Policía Local en distintos municipios de la región, y que tras una formación "intensa y exigente" están preparados para asumir el "reto" de servir y proteger con profesionalidad, cercanía y compromiso.

En representación de los mandos, el oficial Juan Vecino ha reconocido que, en su caso, lo que no era una vocación se ha convertido en una forma de vida y ha animado a los compañeros de nuevo ingreso a que vivan cada día con una motivación adicional y a que aprendan. "Desearía ser siempre policía local y no me habléis de nada más, porque representa todos los valores, amplios e infinitos, que alguien puede querer vivir y experimentar como persona y como profesional", ha dicho.