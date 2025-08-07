Guardiola destaca que el cambio de política "sienta muy bien" a Extremadura, tras registrar un dato "histórico" de paro

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha destacado que el cambio de política "sienta muy bien" a la región, que acaba de conseguir "algo histórico", al registrar el "mínimo de paro" y el "máximo de afiliación" a la Seguridad Social.

"Extremadura está pisando fuerte, ocupamos los puestos de cabeza en rankings que muestran que el cambio de política sienta muy bien a nuestra tierra", ha señalado la presidenta en un vídeo en redes sociales.

De este modo, ha expuesto que, en los últimos 12 meses, Extremadura se sitúa, junto a Galicia, como la región donde más bajó el desempleo en toda España y este mes de julio es la segunda comunidad con mejores datos de todo el país.

Así, la presidenta ha mostrado su satisfacción ante el hecho de que haya "más oportunidades" para las mujeres, para los jóvenes y para los mayores de 45 años, ya que entre ellos también baja el paro "rompiendo las tendencias del pasado".

Otra "gran noticia" que ha recalcado Guardiola es que en el último año más de 1.100 autónomos han decidido poner en marcha sus negocios en la región.

"Nada de esto es casualidad, esto es el resultado del trabajo de extremeñas, de extremeños que dan lo mejor de sí mismos, personas como tú que creen en sus proyectos, que sacan adelante a sus familias", ha dicho.

De este modo, la presidenta extremeña ha puesto en valor que los emprendedores son los que están "marcando el camino" y que la administración regional quiere recorrerlo a su lado "con medidas que funcionan", como por ejemplo el Plan de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo que ha sido premiado como el mejor programa de autónomos de España por ATA, ha recordado.

"Desde la Junta vamos a seguir a vuestro servicio, invirtiendo, acompañando, facilitando. Muchísimas gracias, de verdad, a cada empresa, a cada pequeño negocio. Gracias a todos los que creéis en Extremadura, porque cuando Extremadura crece, crecemos todos", ha indicado.