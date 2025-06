Guardiola defiende la gestión pública ante sus afiliados frente al ‘gallardismo’ que es aprovechamiento personal y supervivencia asegura

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha defendido la gestión pública ante los cientos de concejales, portavoces y afiliados de la formación que se han reunido este sábado en Carmonita, Badajoz, para celebrar la tercera edición del Día del Afiliado.

“En el Partido Popular entendemos la gestión pública como un sinónimo de transparencia, de rigor y de trabajo colectivo. Sin embargo, para el ‘sanchismo’ y para el ‘gallardismo’ lo entienden como un aprovechamiento personal y supervivencia”, ha comparado.

“Lo hemos visto con el uso vergonzoso y obsceno que ha hecho de la Asamblea el secretario general del PSOE Miguel Ángel Gallardo. Cómo ha buscado un aforamiento acelerado pisoteando a compañeros y haciendo justo lo contrario de lo que dijo que haría. Es un fraude de ley. Y no lo decimos nosotros, lo dice la propia jueza de instrucción”, ha señalado.

Según la líder del Partido Popular extremeño, Extremadura está viviendo un nuevo tiempo de dignidad y de escucha a la ciudadanía. “Un nuevo tiempo de respeto a las instituciones y de preocupación por los temas que importan: por las economías de las familias, por los servicios públicos, por la vivienda, por la cesta de la compra, por el futuro de esta tierra”, ha celebrado.

“Les ha dolido perder el Gobierno y abandonar el poder porque ya no hacen y deshacen a su antojo”, ha asegurado en referencia al PSOE. “Porque ya no enchufan a sus amigotes, y ya no mangonean en muchos ayuntamientos ni en la Junta de Extremadura”, ha añadido.

Y ha continuado: “Eso lo sabéis bien vosotros, los concejales, los portavoces, los afiliados que dais la cara sin pedir nada a cambio. Vosotros sois el músculo del Partido Popular. Sois la red que sostiene este proyecto”. “Estamos más vivos, estamos más fuertes y somos un partido ganador”, ha enfatizado la presidenta.

Tras hacer un repaso por algunos avances logrados durante los dos años al frente del gobierno de la Junta de Extremadura, como la bajada del paro o la reactivación de la economía, Guardiola ha subrayado que se ha pasado de “la Extremadura que querían arrodillada” a “una Extremadura ambiciosa”. “Y lo que viene va a ser aún mejor”, ha garantizado la presidenta del PP extremeño.

“Hoy somos una comunidad más libre, más abierta, más conectada con la realidad. Apostamos por los autónomos, por las familias, por la clase media que lo da todo y no recibe nada. Apostamos por el campo, por la industria, por los jóvenes que quieren quedarse. Apostamos por la vida real”, ha resaltado.

Para Guardiola, en el partido no hay espacio para la cobardía ni para el conformismo, sino ganas, energía y proyecto. “Nosotros somos futuro, ellos son pasado. Nosotros somos libertad, ellos son censura. Nosotros somos impulso, ellos son freno”, ha defendido.

Finalmente, la presidenta ha garantizado que el Partido Popular no va a pedir perdón por ganar, por crecer y por gobernar mejor. “Sin complejos y sin tutelas”, ha apostillado. “Gracias a todas y a todos por levantar este partido todos los días, sin fotos, sin focos, sin necesidad de aplausos. ¡Sois el alma de esta casa! ¡Sois la garantía de que el PP está más vivo que nunca!¡Estamos unidos, estamos fuertes, estamos con la gente! ¡Viva Extremadura!”, ha concluido.