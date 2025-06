ALMARAZ

Guardiola asegura ahora, que es el turno de que las empresas propietarias pidan la continuidad de Almaraz

"Me he sentado con todas ellas -Ibedrola, Endesa y Energy- y les he manifestado que es necesario que hagan esa fuerza que necesitamos, pues el Gobierno lo que pone encima de la mesa es que si las propietarias lo piden, lo harán", ha añadido Guardiola en una entrevista concedida a EFE.

