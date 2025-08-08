ROBO

La Guardia Civil investiga el robo de 10 armas reglamentarias a la Policía Local de Alburquerque

Redacción

Extremadura |

Imagen de la Guardia Civil de las armas que se han incautado
Imagen de la Guardia Civil de las armas que se han incautado | Guardia Civil

La Guardia Civil investiga el robo esta madrugada de diez armas reglamentarias de la Policía Local de Alburquerque (Badajoz) en las dependencias de este cuerpo policial ubicadas en el ayuntamiento del municipio pacense.

Al parecer, los delincuentes forzaron la puerta trasera del céntrico edificio y se dirigieron directamente al armero de las dependencias policiales, que reventaron para llevarse el armamento.

Las primeras informaciones apuntan a que el resto del edificio consistorial no sufrió más robos ni destrozos.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Criminalística, se encuentra en el lugar para recabar información de interés en la investigación que permita esclarecer el hecho delictivo.

Este suceso ha generado gran preocupación entre los vecinos de la localidad, ya que se produce en un contexto de escasez de efectivos de seguridad.

Actualmente, la zona cuenta con solo dos agentes de la Guardia Civil de servicio nocturno y un único agente de la Policía Local, lo que acentúa la gravedad de los hechos.

