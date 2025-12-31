La Guardia Civil investiga a dos vecinos de Huelva por robo y daños en un coto privado de caza de Monesterio

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de la localidad onubense de Santa Olalla del Cala como presuntos autores de un delito de daños y robo en una finca, ubicada dentro del término municipal de Monesterio (Badajoz).

La investigación se inició a principios de este año, cuando el Seprona de la Guardia Civil de Fuente de Cantos (Badajoz) tuvo conocimiento de los "graves perjuicios" que estaba sufriendo el propietario de una finca monesteriense, acotada para la caza mayor, así como los "daños" ocasionados a las personas que transitaban por la misma.

Supuestamente, cazadores furtivos se adentraban en ella dejando intencionadamente abandonados de manera estratégica en los caminos, clavos artesanos con la intención "clara" de causar daños en los vehículos que transitasen por ellos, así como entorpecer y perjudicar la celebración de monterías. Circunstancia que se pudo constatar por los daños de "consideración" causados por los pinchos, tanto en vehículo oficial de los agentes en el momento de la realizar la inspección ocular, como en el del Guarda Rural y propietario de la finca.

Dentro de los dispositivos de servicio establecidos en el terreno, con la colaboración de Guardería Rural, se interceptó un vehículo sospechoso a la salida del coto, ocupado por dos vecinos de la localidad onubense de Santa Olalla del Cala con antecedentes por furtivismo.

En la inspección del vehículo, se halló una bolsa con gran cantidad de clavos artesanos coincidentes con los hallados en los caminos y ocho cámaras de fototrampeo, de las que no pudieron acreditar su legítima propiedad, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Una vez analizadas y realizadas las gestiones oportunas, se pudo determinar que tres de ellas habían estado instaladas en el interior de la finca, cuando fueron sustraídas tras romper la valla perimetral.

Con las pruebas incriminatorias y análisis de lo intervenido, se les detuvo, instruyéndoles diligencias como presuntos autores de los delitos de daños y robo. Diligencias que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Zafra (Badajoz).