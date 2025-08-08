La Guardia Civil detiene a un hombre por tres robos en una cooperativa de La Vera y a otro por participar en uno de ellos

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA de la Compañía de Navalmoral de la Mata (Cáceres), han llevado a cabo una investigación que se ha saldado con la detención de dos varones, de 35 y 45 años.

A uno de ellos se le atribuye la comisión de tres delitos de robo con fuerza y un delito de hurto y uso de vehículo, ambos cometidos en la misma cooperativa ubicada en la comarca de la Vera (Cáceres), además de otro delito de falsedad documental. El otro individuo fue detenido posteriormente por su supuesta implicación en uno de los robos.

La investigación se inició después de que representantes de la cooperativa interpusieran varias denuncias ante la Guardia Civil el mes de abril por una sucesión de robos sufridos en las instalaciones de la empresa, en los que emplearon la fuerza para franquear puertas, ventanas e, incluso, dañando la alambrada para acceder al interior de las instalaciones.

En los robos sustrajeron diverso material, múltiples herramientas, cableado de cobre y de aluminio y un vehículo; valorados estos efectos en aproximadamente 13.000 euros. En uno de los robos llegaron a cortar cableado eléctrico, el cual tuvieron que abandonar allí mismo al activarse el sistema de alarma, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

Las agentes, entre otras gestiones, indagaron acerca del destino del cableado y otros materiales sustraídos de "fácil venta", que dieron sus frutos al inspeccionar diversos centros de tratamiento y recuperación de residuos, localizando en dos plantas la entrega de parte de los efectos y el cableado robado en la cooperativa.

En ambos establecimientos, uno ubicado en Plasencia (Cáceres) y otro en Talavera de la Reina (Toledo), las entregas las efectuaron a nombre de una misma persona, aunque en la primera planta de recuperación de residuos acudieron dos varones.

Tras comprobar los datos del individuo que figuraba en el registro de los dos centros, verificaron que uno de los hombres personados en él había hecho uso de la documentación de su hermano para vender el material, siendo este desconocedor de los hechos. Este mismo individuo fue visto conduciendo el vehículo sustraído por el núcleo urbano de la localidad de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Con las pruebas recabadas durante la investigación, los agentes identificaron a los presuntos autores de los hechos, que han sido detenidos de acuerdo a su implicación en ellos.

Además, se ha recuperado el vehículo sustraído, que ha sido devuelto a la cooperativa. Los dos detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de Guardia, de Navalmoral de la Mata (Cáceres).