La Guardia Civil de Cáceres celebra la festividad de su patrona este domingo con un acto institucional

La Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres acoge este domingo, 12 de octubre, los actos conmemorativos de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo.

Este acto institucional dará comienzo a las 11,30 horas y contará con la asistencia de autoridades civiles y militares. En el transcurso de la ceremonia se procederá a la imposición de condecoraciones y a la entrega de menciones honoríficas, así como a la realización de un homenaje a los caídos en acto de servicio.

La ceremonia concluirá con un desfile de la fuerza en formación, en el que participarán diferentes especialidades que prestan servicio en la provincia de Cáceres.

