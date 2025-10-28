La Guardia Civil afronta la campaña de la aceituna con novedades en la trazabilidad y con ayuda de Guardinha portuguesa

El nuevo decreto 71/2025 de trazabilidad de la aceituna o la colaboración de la GNR portuguesa son las principales novedades del plan de actuación de la Guardia Civil en Extremadura contra los robos durante la presente campaña 2025-2026.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés, y el jefe de la zona de la Guardia Civil en la región, José Manuel Santiago, han mantenido este lunes una reunión en la Delegación con varios mandos de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz centrada en una exposición detallada del 'Plan de actuación para la seguridad de explotaciones agrícolas durante la presente campaña de recogida de aceitunas 2025-2026'.

Un plan activado desde el inicio de la campaña el pasado mes de septiembre con el objetivo de garantizar la seguridad y protección del sector olivarero, con actuaciones que se centran, principalmente, en la vigilancia de olivares y en velar por la correcta trazabilidad del fruto desde su origen y transporte hasta sus destinos intermedios o finales, como almazaras, cooperativas o puntos y puestos de compra.

En este sentido, una de las herramientas que facilita la labor de control e inspección por parte de la Guardia Civil es la aplicación de lo expuesto en el nuevo Decreto 71/2025 de la Junta de Extremadura, que tiene como objeto garantizar la trazabilidad de la aceituna sin transformar desde su lugar de producción en la región hasta un establecimiento, tanto cuando el destino es directamente un establecimiento de transformación, como cuando dichos productos se entregan a puestos intermediarios.

Al término de esta reunión de carácter técnico, José Luis Quintana ha explicado que, en la misma, han analizado los datos de la presente campaña en cuanto al hurto o robo de las aceitunas, en la que una de las principales novedades es la aplicación del citado Decreto 71/2025 en el que destaca la regulación de los puestos, tras lo que ha indicado que, desde la Guardia Civil, su misión es comprobar, inspeccionar y comprobar el cumplimiento de la trazabilidad de este producto.

Acto seguido, ha precisado que también han analizado datos generales, y que en la campaña 2023-2024 hubo 199 denuncias, con un total de 297.050 kilos sustraídos, y en la campaña 2024-2025 bajó a 138 denuncias y 213.044 kilos. Hasta la fecha, se ha registrado un 5 por ciento menos de denuncias por robo que el año pasado en esta misma fecha.

Respecto a los puestos, ha aportado otro dato que "lo dice absolutamente todo" en su opinión, como que había 134 puestos autorizados en la zona de Barros de recogida de aceitunas, y con el cumplimiento de la normativa "solo hay 44". Además, en el caso de uno de ellos la Junta de Extremadura le ha retirado la autorización.

Al mismo tiempo, el delegado ha avanzado que van a tener una reunión con las organizaciones agrarias el próximo jueves por la tarde, pero que querían analizar previamente los datos, como han hecho este lunes, sobre la situación de cara a la presente campaña. Hasta el momento, ha señalado, puede decir que están "satisfechos" sobre su desarrollo.