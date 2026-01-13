Guadalupe celebra este viernes y sábado unas jornadas para divulgar y conocer su patrimonio material e inmaterial

La Asociación de Amigos del Patrimonio de Guadalupe celebrará este viernes y sábado, 16 y 17 de enero, las II Jornadas sobre el Patrimonio de la Puebla y Real Monasterio con un amplio programa de actividades para dar a conocer el "ingente patrimonio" material e inmaterial de esta localidad cacereña.

Así, la primera de las actividades arrancará este viernes, 16 de enero, con un taller sobre medicina y farmacia medieval para niños, que persigue "fomentar la conciencia histórica y patrimonial desde la infancia", y de un modo específico impartir una unidad didáctica relacionada con los hospitales, la botica, los médicos, usos y costumbres en torno a estas materias, sobre las "Guadalupe fue un centro internacional en la Edad Media", según explica la asociación en nota de prensa.

Ya el sábado, 17 de enero, la actividad se trasladará al Centro Cultural y de Congresos de la Puebla, donde expertos en varias materias patrimoniales abordarán temas clave, como son la Historia y Economía, respecto a la que el doctor Enrique Llopis Agelán analizará el esplendor y la crisis del Monasterio de Guadalupe en el siglo XV.

En el campo de la etnobotánica, Álvaro Tejerina Gallardo guiará un paseo sobre el uso de las plantas en la cultura popular, mientras que respecto a la música, el director de la Banda de Música e hijo predilecto, Cesáreo Plaza Álvarez, junto al investigador Alonso Redondo, repasarán la tradición musical y oral de la zona.

La artesanía también se abordará en estas jornadas, en las que el maestro Manuel Torrejón Collado cerrará el programa poniendo en valor el oficio del cobre.

Las jornadas son abiertas al público, por lo que la organización hace un llamamiento especial a los vecinos y visitantes para que se sumen a esta iniciativa, con la que se quiere "dar a conocer y divulgar el ingente patrimonio que atesora nuestro pueblo", señala el presidente de la Asociación promotora, Felipe Sánchez.