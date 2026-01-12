Grupos de apoyo a migrantes y personas sin hogar inician este lunes una vigilia nocturna en Badajoz

La Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes (Acibapem) y la Coordinadora de apoyo a personas en situación de calle en Badajoz han organizado una vigilia nocturna, que tendrá lugar en la noche del día 12 al 13 de enero, con el objetivo de seguir reclamando soluciones de forma "urgente" para quienes carecen de hogar.

En concreto, la vigilia comenzará a las 21,00 horas del lunes y se mantendrá hasta las 9,00 del martes, a las puertas del Ayuntamiento de Badajoz.

De este modo, desde diferentes grupos, colectivos y entidades que dan apoyo a personas en situación de calle y migrantes en Badajoz continúan reclamando recursos de forma permanente para atender las necesidades en la ciudad.

Por ello, han destacado en nota de prensa, vuelven a hacer una convocatoria de ciudadanos de Badajoz para expresar su "preocupación, malestar y desacuerdo con que, continuando el invierno y unas condiciones climáticas tan adversas de frío y lluvia, siga habiendo personas sin hogar en nuestras calles".

Ante ello, siguen exigiendo una solución "urgente" a dicha situación, a la par que recuerdan igualmente que llegó el invierno y pasó la Navidad, pero el consistorio "sigue ignorando las reclamaciones de su ciudadanía".

Para ello, en esta ocasión convocan una vigilia nocturna frente al Ayuntamiento de Badajoz, en la Plaza de España, donde ofrecerán una rueda de prensa para informar de la situación actual de las personas en situación de calle y de la "pasividad" de dicha administración local, así como de la respuesta dada por esta institución en medios de comunicación y sin ponerse en contacto con estos colectivos.

Una de sus exigencias "más urgentes", han detallado Acibapem y la citada Coordinadora, es la de habilitar espacios de pernoctación ante las bajas temperaturas y "duras" condiciones climáticas que ya se viven y se hacen "insoportables" para la gente sin hogar.

"Nos solidarizaremos con las personas sin hogar pasando, como ellas, una noche en la calle frente a la sede de una administración que incumple con su deber legal e ignora las demandas de sus ciudadanos. No pararemos", concluye el comunicado.