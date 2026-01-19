Grupos de apoyo a migrantes y personas sin hogar se concentrarán este lunes ante la Delegación del Gobierno en Badajoz

La Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes (Acibapem) y la Coordinadora de apoyo a personas en situación de calle en Badajoz han organizado una nueva concentración, que tendrá lugar este lunes, 19 de enero, a las 20,00 horas frente a Delegación de Gobierno en la capital pacense para pedir soluciones a quienes no tienen hogar.

Desde la coordinadora de entidades que trabaja por las personas en situación de calle en Badajoz siguen reclamando recursos de forma "permanente" para atender las necesidades de las mismas en la ciudad.

Así y ante la "inacción" de todas las administraciones públicas a las que han acudido y "la omisión de su deber legal de atención a las personas sin hogar que se ven obligadas a dormir en las calles de nuestra ciudad", vuelven a convocar una concentración ciudadana, en esta ocasión frente a las puertas de la Delegación del Gobierno de España en Badajoz.

Tras solicitar una entrevista con esta administración "sin obtener respuesta", se concentrarán a las puertas de la Subdelegación de Gobierno en la avenida de Huelva para que oigan las reclamaciones de su ciudadanía, "en Badajoz nadie sin hogar".

Allí atenderán a los medios de comunicación para informar de la situación de quienes están en situación de calle que la Subdelegación del Gobierno "ignora", y "su negativa a cumplir con su deber legal de atención a estas personas y a las demandas hechas desde diferentes colectivos y en diferentes ocasiones".

"¡Llueve y hace frío! Nos parece intolerable su pasividad. Hay personas durmiendo en las calles de una ciudad cuyas administraciones se culpabilizan entre ellas y permanecen impasibles", han concluido ambos colectivos en una nota de prensa en la que han expuesto que "otra vez más" les escucharán "exigiendo una respuesta" y que no pararán "hasta que no sean atendidas las personas sin hogar en nuestra ciudad".