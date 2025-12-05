La gripe crece un 64 % en una semana en Extremadura por el avance de casos en niños

Los casos de gripe detectados en Atención Primaria en Extremadura se han incrementado un 64 % en una semana, hasta alcanzar una tasa de 45,2 contagios por cada 100.000 habitantes, con mayor incidencia en los niños de entre 1 y 4 años (260 casos cada 100.000 habitantes).

Así lo refleja el informe de situación de las infecciones respiratorias agudas (IRAs) elaborado por la Dirección General de Salud Pública, referente a semana 48 de 2025 (del 24 al 30 de noviembre).

Respecto a la incidencia en Atención Primaria en el caso del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, ésta ha pasado de 0 a 6,4 casos/100.000 habitantes en una semana, con los menores de un año como los más afectados con 1.329,2 casos.

Similar ha sido la evolución de la covid-19 en Extremadura, que ha pasado de tener una incidencia nula a 6,4 casos, con el grupo de edad de 45 a 64 años como el más afectado (14,96).

El sistema de vigilancia centinela de IRAs en Extremadura recoge que en la semana 48 del año la incidencia de las tres infecciones -covid, gripe y VRS- es de 258 casos por 100.000 habitantes frente a 254 de la semana anterior.

En este periodo, los menores entre 1 y 4 años son el grupo de edad con una mayor incidencia de IRAs, 3.987,7 casos.

En cuanto al informe semanal de los casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG), los que requieren hospitalización, la tasa de ingresos ha pasado de 16,5 a 19,2 casos por cien mil habitantes en una semana.

En la semana 48 de 2025, el grupo de edad más afectado es el de mayores de 79 años con 139,5 casos.

Respecto a la tasa de incidencia semanal de los virus causantes de los ingresos, tanto la covid-19 como el VRS está en cero casos (al igual que la semana anterior); mientras que la gripe se sitúa en 2,7 (frente a 0,97 casos anteriores).