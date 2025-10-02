La gripe aviar, la inmunoterapia y los microplásticos centrarán las IV Jornadas One Health en Cáceres

El Colegio de Veterinarios de Cáceres será sede, los próximos 7 y 8 de octubre, de las IV Jornadas One Health, un encuentro "pionero" a nivel nacional promovido de forma conjunta por los colegios oficiales cacereños de Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos.

El encuentro reunirá a especialistas de reconocido prestigio para analizar los "grandes desafíos" sanitarios y medioambientales que marcan la agenda global, como la gripe aviar, los avances en inmunoterapia y el impacto de los microplásticos en la salud.

Las jornadas han sido presentadas este miércoles en rueda de prensa por el presidente del Colegio de Veterinarios de Cáceres, Juan Antonio Vicente Báez; el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Evelio Robles Agüero; y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres, Juan José Hernández Rincón.

El objetivo de estas jornadas es impulsar una visión global e integral de la salud, abordando los principales retos que afectan de forma conjunta a personas, animales y medio ambiente.

El programa mantiene la esencia de ediciones anteriores, con mesas redondas dedicadas a cuestiones de gran actualidad sanitaria y medioambiental, que contarán con la participación de especialistas de los tres ámbitos profesionales, señala en nota de prensa la organización.

"One Health es un compromiso real: la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente están completamente interconectadas, y solo trabajando juntos podremos garantizar un futuro más seguro", ha destacado el presidente del Colegio de Veterinarios, Juan Antonio Vicente Báez.

En la misma línea, el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Evelio Robles Agüero, ha destacado que "la salud humana no puede entenderse de forma aislada". "La gripe aviar y otras enfermedades emergentes nos demuestran que necesitamos la cooperación entre todos los profesionales para anticipar y prevenir nuevas crisis sanitarias", ha añadido.

Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres, Juan José Hernández Rincón, ha advertido de que el impacto de los microplásticos en la salud es un ejemplo "claro" de cómo el entorno condiciona directamente la vida de las personas, y desde la farmacia se aporta una visión "científica" y "cercana" al ciudadano en este enfoque "integral".

PROGRAMA

Así, las jornadas se abrirán el lunes 7 de octubre con la conferencia inaugural 'One Health, una visión global e integral del abordaje de la salud', impartida por José Manuel Sánchez-Vizcaíno Rodríguez, investigador de prestigio internacional en el ámbito de la sanidad animal.

Ese mismo día se celebrará una mesa redonda dedicada a la gripe aviar (H5N1) y a los desafíos que plantea en salud pública y sanidad animal.

La segunda jornada, el martes 8 de octubre, abordará los últimos avances en inmunoterapia y concluirá con una mesa redonda centrada en la salud ambiental y los microplásticos, cuya repercusión en la salud humana y animal constituye un tema de "creciente preocupación".

En todas las sesiones participarán expertos de la medicina, la veterinaria y la farmacia, garantizando así una visión transversal y complementaria.

La inscripción en las jornadas es gratuita gracias al apoyo económico de los tres colegios profesionales organizadores.

Además, la actividad está acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Extremadura, lo que permitirá a los asistentes obtener créditos de formación.