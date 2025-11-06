La 'Gran Recogida de Alimentos' será presencial en medio centenar de super pacenses este viernes y sábado

La Fundación Banco de Alimentos de Badajoz llevará a cabo durante los próximos viernes y sábado la 'Gran Recogida de Alimentos' que cada año organiza la Federación Española de Bancos de Alimentos, una iniciativa que llegará de forma presencial a 51 supermercados de la provincia.

La entidad ha explicado en una nota que esta campaña consta de dos modalidades, una opción que permitirá la donación de productos de forma física en los establecimientos de Aldi, Carrefour, Eurospar, Spar, Cash Fresh y Family Cash, o la posibilidad de realizar una donación económica que “inmediatamente se transformará en alimentos”.

Esta segunda modalidad ha sido elegida por los supermercados de El Corte Inglés, Grupo Dia, Lidl y Mercadona, ha expresado.

El Banco de Alimentos contará este año con la colaboración de más de 1.500 voluntarios repartidos por toda la provincia, quienes participarán presencialmente en la mayor parte de los supermercados establecidos para la 'Gran Recogida', con la labor de “invitar e informar al cliente para que colabore con la entrega de alimentos”.

También habrá voluntarios informativos “en algunos de los establecimientos preparados para la donación económica”.

Además, en esta edición continuará activa la donación mediante el supermercado online de la web del Banco de Alimentos.

“Los fondos de toda la recaudación de la campaña irán íntegramente destinados a la compra por parte del Banco de Alimentos de los productos más necesarios, que serán entregados antes de Navidad a los más de 9.000 beneficiarios que se atienden a través de 120 entidades”, ha informado.