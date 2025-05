El Gobierno solicita de nuevo a las Comunidades Autónomas los datos de acogida de menores migrantes no acompañados

El Ministerio de Juventud e Infancia ha vuelto a solicitar este martes formalmente a las comunidades autónomas los datos completos de acogida de niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Así lo ha puesto de manifiesto después de la celebración de este lunes de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, marcada por las críticas de las comunidades gobernadas por el Partido Popular por los criterios "arbitrarios y forzosos" aprobados por el Ejecutivo.

"El Ministerio busca dar una solución urgente a la situación de los niños y niñas migrantes en Canarias y Ceuta, por lo que no hay ninguna razón para no facilitar estos datos", ha indicado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien ha pedido "altura de país" a las comunidades autónomas que no han enviado todavía los datos completos y ha solicitado su colaboración, en referencia a Aragón.

De esta forma, según ha señalado el Ministerio, se continúa con la tramitación normativa del real decreto-ley para la acogida solidaria que "prioriza los derechos de la infancia y no deja atrás a ningún territorio", tras su convalidación en el Congreso de los Diputados en el pasado 11 de abril.

La recopilación de los datos solicitados servirá para calcular la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de las diferentes autonomías, un paso previo a la ejecución del Plan de respuesta solidaria ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.

El Ministerio que dirige Sira Rego pidió por primera vez a las autonomías que aportaran sus datos de acogida en marzo. Sin embargo, tras diez días para facilitar esta información, Aragón no comunicó sus cifras y otras como Madrid lo hizo de forma "general" y "asimétrica".