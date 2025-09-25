El Gobierno sitúa en el 95% la cobertura de las plantillas en los centros penitenciarios de Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha subrayado el compromiso por garantizar que los centros penitenciarios de la región, en Badajoz y Cáceres, cuentan con plantillas "adecuadas", especialmente en las áreas sanitaria y técnica, y en este sentido ha subrayado los "avances significativos" realizados en las ofertas públicas de empleo y otras medidas que permiten contar con una plantilla "prácticamente al completo", que ha situado en alrededor del 95 por ciento.

Así lo ha indicado en Badajoz durante los actos con motivo del Día de la Merced, patrona de los profesionales que trabajan por la reinserción y la justicia.

En su intervención, Quintana ha expresado su felicitación a los galardonados y ha agradecido la labor de todas las personas e instituciones que colaboran en los centros penitenciarios de la región. También ha reconocido públicamente "la entrega, profesionalidad y vocación de servicio" de quienes trabajan en los centros penitenciarios.

Quintana ha señalado además que, desde principios de año, se están ejecutando "obras importantes" para mejorar la eficiencia energética y el confort de los centros, indica la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Entre ellas, se contemplan cambios de cubiertas, nuevo sistema de aislamiento térmico en fachadas, instalación de calefacción en celdas, zonas comunes y oficinas, renovación de ventanas, con cerca de 1.600 unidades, y la instalación de un huerto solar para reducir la factura eléctrica. La inversión en estas obras asciende a casi 8 millones de euros.