El Gobierno licita por 29,6 millones de euros un contrato para conservar cerca de 200 km de carreteras en la provincia de Badajoz

En concreto, los trabajos se desarrollarán en los 106 km de la A-5 que recorren toda la provincia y en varios tramos de la N-5, BA-20, N-523, N-430 y N-5A, así como varios enlaces entre las A-5 y A-66.

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Badajoz, con un valor estimado de 29,6 millones de euros (IVA no incluido).

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 196,658 km del sector nº04, incluyendo 106 km de autovía. Las carreteras incluidas en este sector son las siguientes:

- Autovía A-5 en su recorrido por toda la provincia de Badajoz, desde el límite provincial con Cáceres, cerca de Miajadas (km 301), hasta Badajoz capital, cerca de la frontera con Portugal (km 407).

- Carretera N-5, en más de 25 km en varios tramos entre los km 330 y 407, entre Mérida y Badajoz.

- BA-20, a lo largo de 7,7 km en Badajoz.

- N-523, que une ambas capitales extremeñas, entre los km 37 y 84.

- Y varios tramos de la N-430, N-5A, así como ramales de conexión entre la A-5 y la A-66.

Junto a las carreteras mencionadas, será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme en varios tramos de la carretera N-523, entre los km 42,875 y 48, en el tramo Puebla de Obando-La Roca de la Sierra.

