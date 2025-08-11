El Gobierno inicia este lunes los traslados desde Canarias de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península

El Gobierno comenzará finalmente este lunes, 11 de agosto, los traslados desde Canarias de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península, según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se comenzará con ocho derivaciones, son un total de 3.000 los menores que deberán ser reubicados.

Según informa el gobierno regional la capacidad ordinaria de Extremadura para acoger menores migrantes no acompañados es de 344 plazas, cuando actualmente acoge ya a 374.

El Ministerio informó que se trasladará a Extremadura a 159 menores, por lo que la Comunidad recibirá 2.074.950 euros para su financiación. En este reparto a Cataluña y al País Vasco no se les asigna ninguno, Cataluña tras Canarias es la comunidad que más menores tiene acogido, más de 2.200, el País Vasco tendría a unos 850 acogidos.

Una distribución que la Junta considera injusta e insolidaria, y responde a los intereses políticos del Presidente Sánchez, por lo que el gobierno extremeño interpuso ante este decreto de traslados un recurso al Tribunal Constitucional, aunque en cualquier caso, se acatará la legalidad