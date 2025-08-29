INCENDIOS

El Gobierno incluirá los incendios de Cáceres, Casar, Burguillos y Azuaga-Zalamea a zonas catastróficas tras la subsanación de la Junta

Serán así un total de 10 las zonas incluidas en Extremadura tras los incendios forestales de este verano.

Redacción

Extremadura |

La Junta ha solicitado al Ejecutivo central la ampliación del número de zonas catastróficas por los daños provocados por fuegos en la región. La Delegación del Gobierno en Extremadura ha recibido una solicitud de «subsanación del informe de petición inicial». Este documento reclama la incorporación también en el listado de incendios forestales de cuatro fuegos, el de Azuaga-Zalamea de la Serena, Burguillos del Cerro, Cáceres y Casar de Cáceres. Así, serían 10 el total de zonas amparadas por las ayudas del Gobierno central. El gobierno de España incluirá estas zonas, tras la subsanación solicitada por la Junta

