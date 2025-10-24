El Gobierno ve "fundamentos suficientes" para plantear recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Concordia extremeña

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España ha considerado que existen "fundamentos suficientes" para plantear un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Concordia aprobada hace unas semanas en la Asamblea de Extremadura.

Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha explicado que esta Ley de Concordia ha sido estudiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para iniciar el procedimiento previsto en el artículo 32.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El procedimiento contempla primero la comunicación a la Junta de Extremadura de que "existe un indicio de no constitucionalidad" de esta ley, tras lo que se iniciará "una negociación en la que se designará un grupo de trabajo para tratar de resolver las discrepancias", y a la vez se comunicará al Tribunal Constitucional la postura del Gobierno central en este asunto, ha explicado Quintana "Si ese grupo de trabajo no llega a un acuerdo pues posteriormente se presentará el recurso de inconstitucionalidad" a esta Ley de Concordia que, según el delegado del Gobierno en Extremadura "viene a dividir y no precisamente a recordar lo que pasó de memoria histórica y a dejarlo zanjado y que las siguientes generaciones puedan saber lo que pasó", ha dicho.

Por lo tanto, José Luis Quintana ha considerado que "queda anunciado el propósito del Gobierno de España de proceder al recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Concordia de la Junta de Extremadura", ha señalado.

José Luis Quintana ha realizado este anuncio este jueves en declaraciones a los medios con motivo de su asistencia en Cáceres a la entrega de los Premios Conchita Viera, de la que ha destacado que "es un auténtico referente en cuanto a la memoria histórica", ha concluido.