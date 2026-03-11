El Gobierno destina más de 1,7 millones de euros a Extremadura para financiar libros de texto y material didáctico

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha aprobado destinar 1.746.489 euros a Extremadura para la financiación de libros de texto y material didáctico en 2026 en centros sostenidos con fondos públicos.

El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta sobre los criterios de distribución y el reparto del crédito del Programa de Cooperación Territorial de ayudas para la financiación de libros de texto y material didáctico en 2026, un programa que el Ministerio desarrolla junto a las comunidades autónomas con una dotación total de 58,5 millones de euros -en 2018, ascendió a 48,5 millones-

"Se trata de un programa con un objetivo claro: apoyar a las familias y reforzar la equidad del sistema educativo, garantizando que ninguna situación económica desfavorable limite el acceso del alumnado a los recursos básicos para su aprendizaje", ha trasladado Milagros Tolón.

Las ayudas, dirigidas al alumnado matriculado en educación Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos de Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior en centros sostenidos con fondos públicos, podrán destinarse a la adquisición de libros de texto y materiales didácticos en cualquier soporte, incluido el digital.

Tras esta autorización, la distribución definitiva se acordará en la Conferencia Sectorial de Educación con las comunidades autónomas.

El reparto territorial se calcula combinando la tasa de riesgo de pobreza y el número de alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias de centros sostenidos con fondos públicos.