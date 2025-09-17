El Gobierno destina a Extremadura 954.847 euros, aportados por las farmacéuticas, para apoyar políticas sanitarias

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución de más de 46 millones de euros, de los que 954.847 euros llegarán a Extremadura, aportados por la industria farmacéutica, con la finalidad de apoyar el desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, la formación continuada de profesionales del sistema público de salud y el fomento del uso racional de los medicamentos, así como reforzar los planes nacionales de donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical.

"Se ha autorizado la distribución de 46 millones de euros a las comunidades autónomas. En este caso, para el desarrollo de políticas en materia sanitaria", ha comunicado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha informado Sanidad, la distribución de estos recursos económicos responde a lo establecido en la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que obliga a las empresas fabricantes, importadoras o comercializadoras de medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a realizar aportaciones periódicas al Estado.

Estas contribuciones, calculadas en función del volumen de ventas mediante receta oficial o dispensación, tienen como finalidad principal reforzar la equidad en el acceso a la atención sanitaria, impulsar la formación de los profesionales del SNS y fomentar un uso más eficiente, seguro y racional de los medicamentos.

El grueso del presupuesto, 43.117.302 euros, se va a destinar a la implementación de programas en materia de atención farmacéutica, sistemas de información sanitaria, sostenibilidad del SNS, farmacovigilancia, prevención de resistencias a antibióticos, optimización de terapias de alto impacto y formación sanitaria continuada.

La distribución se estructura en una cantidad fija igual para cada comunidad autónoma e INGESA y una cantidad variable asignada conforme al criterio poblacional, con base en el censo oficial del Instituto Nacional de Estadística de 2024. Asimismo, se tiene en cuenta el grado de ejecución de los fondos asignados en el ejercicio anterior y la memoria de actuaciones presentadas.

De este modo, Andalucía será la CCAA que más aportación reciba con un total de 7.566.159 euros, seguida de Cataluña (7.055.141); Madrid (6.152.561); Comunidad Valenciana (4.680.185); Galicia (2.396.982); Castilla y León (2.121.756); País Vasco (1.983.797); Canarias (1.982.408); Castilla-La Mancha (1.868.816); Murcia (1.408.433); Aragón (1.212.633); Baleares (1.102.168); Extremadura (954.847); Asturias (915.737); Navarra (627.679); Cantabria (551.862); La Rioja (318.434); Melilla (109.975), y Ceuta (107.719).