El Gobierno destina 2,4 millones para reparar infraestructuras extremeñas dañadas por catástrofes

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución por la que se acuerda la asignación de subvenciones, por importe de casi 38 millones de euros, para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincial e insular afectados por inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza. De ese total, Extremadura recibirá 2,4 millones.

Según recoge la resolución del 29 de diciembre, estas ayudas están destinadas a reparar estos daños registrados entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, en los territorios declarados 'Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' por el Consejo de Ministros el pasado 1 de abril de 2025.

En este marco, concluido el plazo de presentación de solicitudes, las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno han realizado las comprobaciones legales correspondientes y, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, se ha procedido a la asignación definitiva de las ayudas.

Asimismo, el Ministerio ha aprobado la asignación de la subvención máxima correspondiente a cada uno de los proyectos presentados, a los que se financiará hasta el 50 por ciento de su coste.

El importe total máximo de las ayudas concedidas asciende a 37.916.939,73 euros, que se distribuirán entre las entidades beneficiarias para la ejecución de las actuaciones de reparación de las infraestructuras dañadas.

Las CCAA a las que se destinan estas ayudas son: Andalucía, donde se subvencionarán proyectos en multitud de ayuntamientos de las 8 provincias afectadas; Castilla y León, que recibirá subvenciones para proyectos en las provincias de Ávila, Segovia y Soria; Castilla La Mancha, con la aprobación de propuestas para numerosos municipios de Guadalajara y Toledo; Extremadura, donde fueron afectadas muchas localidades de Cáceres y Badajoz; la Comunidad de Madrid, Murcia y La Rioja, con proyectos aprobados para numerosos ayuntamientos.