El Gobierno destina 19 millones a Extremadura para mejorar la eficiencia energética en instalaciones del sector público

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado 368 millones de euros, financiados por la Unión Europea a través del Programa Plurirregional Feder 2021-2027, a mejorar la eficiencia energética de 173 instalaciones de la Administración General del Estado (AGE), impulsando así la descarbonización del sector público, según ha anunciado este lunes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Del importe total, Extremadura recibirá 19 millones de euros.

Estos proyectos afectan a ocho ministerios diferentes que implicarán una inversión total de 586 millones de euros, con un ahorro energético de 78.012 megavatios hora (MWh) al año y una reducción de 24.140 toneladas de CO2 anuales, contribuyendo a descarbonizar el sector público estatal.