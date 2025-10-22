SANIDAD ANIMAL

El Gobierno destina 1,7 millones a Extremadura para sanidad animal

Esta línea de apoyo tiene como objetivo la ejecución de programas que permitan el control y posterior erradicación de determinadas enfermedades de importancia por sus implicaciones en la sanidad animal.

Redacción

Extremadura |

Vacas
Vacas | Sinc

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha aprobado este martes la distribución entre las comunidades autónomas de 7,4 millones de euros para programas de erradicación de enfermedades de los animales, de ellos 1.751.514 euros para Extremadura, que fue autorizado por el Consejo de Ministros celebrado hace una semana.

La reunión ha estado presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y se ha mantenido por videoconferencia con los consejeros del ramo.

Según ha detallado el Ministerio en un comunicado, esta línea de apoyo tiene como objetivo la ejecución de programas que permitan el control y posterior erradicación de determinadas enfermedades de importancia por sus implicaciones en la sanidad animal y por las repercusiones que pueden tener tanto en la salud pública como en las exportaciones de los productos ganaderos españoles.

La mayor parte de los fondos (7.194.083,52 euros) se destinarán al programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina, para compensar la falta de cofinanciación comunitaria.

