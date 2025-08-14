Gobierno destaca la "magnífica" colaboración con la Junta frente a los incendios en Extremadura: "estamos para ayudar"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha subrayado la "magnífica" colaboración con la Junta en las labores de extinción de los incendios forestales que afectan a la comunidad autónoma, donde se han desplegados "todos los medios" disponibles desde el momento en el que se solicitó la ayuda.

Quintana, que se ha desplazado este miércoles a Jarilla, donde se encuentra el incendio más grave de cuantos hay activos en la región, y donde se encuentra el puesto de mando avanzado, ha resaltado que se está viviendo una situación "muy complicada" en España y también en Extremadura, donde hay ocho incendios activos.

En Jarilla están desplegados 110 efectivos de la UME, así como están interviniendo en otros incendios medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica. En este sentido, ha subrayado el trabajo de coordinación conjunto entre la Junta de Extremadura y todas las unidades dependientes de la administración general del Estado, que "en el momento" en el que se declaró nivel 2 en este incendio "inmediatamente" se puso "a disposición y todos los medios disponibles y necesarios".

De este modo, se han trasladado hasta Jarilla la UME como el personal de Protección Civil de la Delegación del Gobierno como la Guardia Civil.

Además, ha avanzado que se está valorando en este momento la posibilidad de declarar también a nivel 2 en el incendio de Casares de las Hurdes, que implicaría la solicitud de participación de la UME para en ese incendio.

Así, ha insistido en que "la colaboración es magnífica por una parte y por otra". "Hay un mando, obedecemos y nosotros tenemos en el nivel 2 un papel de apoyo y es un apoyo incondicional. Estamos aquí para ayudar, sin más", ha aseverado el delegado del Gobierno.

Por otro lado, ha subrayado el "imprescindible" papel que desempeña la Guardia Civil en incendios como este, y su participación en el desalojo de localidades afectadas por los incendios. También, como se ha estado produciendo durante la mañana, para acompañar a los vecinos que necesitan regresar momentáneamente a sus hogares para recoger medicinas y otras cuestiones "absolutamente urgentes".

En línea con el llamamiento del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, para reclamar la implicación de la población en casos de desalojos, Quintana ha remarcado que "los vecinos tienen que colaborar".

"Aquí estamos en una situación de nivel 2, de riesgo, donde la comunidad autónoma con sus propios medios no puede abordar la situación de emergencia que tiene, pide ayuda al Estado y cuando pide ayuda al Estado no sólo la está pidiendo el Estado, la está pidiendo absolutamente a todos los ciudadanos también", ha significado.

"Todos tenemos la obligación de colaborar y de tratar de conseguir el objetivo inmediato ahora mismo como emergencia, que es que estos fuegos queden absolutamente controlados", ha apuntado.