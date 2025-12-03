El Gobierno concede una ayuda de 6 millones de euros a la Junta para mejorar las avenidas de España y Martín Palomino en Plasencia

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy y a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención de 6 millones de euros a la Junta de Extremadura para la adecuación, mejora y acondicionamiento de la carretera N-630A a su paso por Plasencia.

La actuación se ubica entre los km 472,395 y 474,385 de esta vía, correspondiente a las avenidas de España y de Martín Palomino de la ciudad.

Esta ayuda económica se distribuirá en dos anualidades, siendo la de 2025 de 500.000 euros y la de 2026 de 5,5 millones de euros. Así, estos 6 millones se suman al millón de euros ya concedido por este Ministerio a la Junta, que fue repartido también en dos anualidades: 500.000 euros en 2022 y otros 500.000 euros en 2023.

De esta forma, el montante global de estas subvenciones asciende a 7 millones de euros.

Características de la actuación

Los trabajos permitirán transformar este eje viario, integrado en la actualidad en el entramado urbano del municipio y convertido en acceso principal al área industrial, donde la intensidad de tráfico, la falta de regulación de giros y la ausencia de acerados y zonas ordenadas de tránsito y estacionamiento dificultan la movilidad y generan problemas de seguridad vial.

Además, el deterioro de infraestructuras básicas de saneamiento, abastecimiento o iluminación evidencia la necesidad de una actuación integral.

Para ello, se acometerán los siguientes trabajos:

Ejecución de infraestructuras ciclistas, mediante una vía ciclista exclusiva en la Avenida de España y un carril de circulación compartida con prioridad ciclista en la Avenida Martín Palomino.

La construcción de dos nuevas glorietas y la reforma de la ya existente para mejorar la regulación del tráfico.

La reordenación del estacionamiento y creación de nuevas bandas de aparcamiento.

Nuevos acerados accesibles y zonas ajardinadas.

La renovación y mejora de los servicios urbanos: abastecimiento, saneamiento, electricidad, telefonía, gas e iluminación.

Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030

Esta actuación se alinea con los principios de equilibrio territorial e inclusión de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del Ministerio.

Concretamente, estos principios buscan garantizar que la población de ciudades pequeñas y medianas tenga las mismas oportunidades de transporte y movilidad que la población de las grandes urbes.

La actuación permitirá crear un entorno más humanizado, sostenible y accesible, suponiendo un avance sustancial en la accesibilidad del municipio, la seguridad viaria y la fluidez del tráfico, contribuyendo al crecimiento socioeconómico de la ciudad de Plasencia.