El Gobierno Central reafirma su compromiso taxativo con la línea Marid-Lisboa para 2030

El Comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, ha reafirmado este jueves que el Gobierno "se compromete taxativamente" a que en lo que concierne a España las obras del tren de alta velocidad entre Madrid y Lisboa estén finalizadas en 2030, como así se pondrá de manifiesto en la Cumbre Ibérica que se celebrará en Huelva el próximo mes.

Así lo afirmado durante su intervención ene el IX Foro del Corredor Sudoeste Ibérico, que se celebra en Madrid, con lo que ha respondido a la "incertidumbre" y "frustración" generada tras conocerse el borrador de la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea que aplaza hasta 2034 la culminación de la conexión.

Tras recordar los avances en el proyecto en la parte de España, Sebastián ha afirmado que "los hitos son los que son, las obras son las que son" y ha añadido que en la Decisión de Implantación en la que se ha trabajado durante los últimos tres años y que se publicará en breve se podrá comprobar "que España pone lo que pone y Portugal pone lo que pone".

Sebastián, como representante también del Coordinador Europeo del Corredor Atlántico de la Comisión Europea, ha destacado que en ese documento se plasma que la línea Plasencia-Talayuela de alta velocidad estará en servicio antes del final de 2028, así como su instalación del sistema de control y la electrificación entre Talayuela y Madrid por linea convencional antes de esa fecha.

Sebastián ha recordado los retrasos en las obras previstas en la parte lusa en el acuerdo entre Portugal y España, en algunos de los cuales "no hay nada" y ha reiterado que el Gobierno de España es "de BOE, la obra y la licitación".

Ha explicado que la Decisión de Implantación es una cuestión que está regulada en el reglamento de la Red Transeuropea de Transportes, que establece cuales son los fundamentos a desarrollar, por ejemplo la velocidad en los corredores, que en el caso de Extremadura se cumple para mercancías y que cumpliría para viajeros si no fuera por el tramo Humanes-Talayuela.

Ha añadido que es una decisión que se adopta entre España y Portugal "no porque España no fuera a llegar sino porque otro Estado decidió que no llegaba".

Por ello, ha insistido en que en la cumbre ibérica de Huelva el Gobierno español insistirá en que la conexión Madrid-Lisboa "es prioritaria" para el Gobierno de España y para el de Portugal "o eso queremos entender", haciendo hincapié en la situación de las licitaciones de Portugal "con lo que a buen entendedor pocas palabras bastan".