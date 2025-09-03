El Gobierno central destina 39,1 millones de euros a conservación de carreteras en las provincias de Cáceres y Badajoz

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, día 2, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Cáceres, con un valor estimado de 22,4 millones de euros (IVA no incluido), y otro de igual finalidad en la provincia de Badajoz con un valor estimado de 16,7 millones (IVA no incluido).

En el caso del contrato para la provincia de Cáceres, la duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 214,602 km de carreteras del sector nº04 de esta provincia, incluyendo 45,527 kilómetros de autovía.

Las carreteras incluidas en este sector, además de diversos tramos y vías de servicio, son en concreto la Autovía A-58, entre el kilómetro 0 a la altura de Trujillo y el kilómetro 45 en Cáceres capital.

También la Carretera N-521, entre el kilómetro 1 en Trujillo y el kilómetro 152 en el límite con Portugal en Valencia de Alcántara. Asimismo, incluye la N-521A, entre los kilómetros 55 y 61.

Junto a las carreteras mencionadas, será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme de los enlaces 9 y 42 de la A-58, en el tramo entre Trujillo y Cáceres.

Por su parte, el contrato para la provincia de Badajoz es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones, informa en nota de prensa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 208,502 kilómetros del sector nº03 de esta provincia. Las carreteras incluidas en este sector son en concreto la N-432, entre Badajoz capital (kilómetro 0) y la conexión con la autovía A-66 pasada la localidad de Zafra (kilómetro 79,400); y la N-432A, en varios tramos en las localidades de La Albuera (del kilómetro 20 al 25); Santa Marta de los Barros (kilómetro 40 al 45) y Zafra (del kilómetro 69 al 76) y varios enlaces.

Asimismo, la N-435, entre La Albuera (kilómetro 22) y el límite con Andalucía, pasada la localidad de Higuera la Real (kilómetro 104); y la N-435A, entre los kilómetros 32 y 35 y en varios tramos y enlaces.

Junto a las carreteras mencionadas, el contrato incluye la rehabilitación superficial del firme en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, entre los kilómetros 70,650 al 75,300, en la Variante de Jerez de los Caballeros.