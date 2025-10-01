El Gobierno Central concede 250.000 euros a las diputaciones extremeñas para localizar y exhumar víctimas de la Guerra Civil

El Gobierno ha concedido 150.000 euros a la Diputación de Cáceres y 100.000 euros a la de Badajoz para la localización y exhumación de fosas comunes en las que yacen víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Francisco Franco.

En total, el Ejecutivo nacional ha concedido 2,4 millones de euros a diputaciones provinciales y a ayuntamientos para esta labor, según ha anunciado el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Del total de fondos, un millón de euros se destinará para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se encargará de realizar la distribución del presupuesto en lugares donde "presumiblemente hay seguridad" de encontrar los restos de personas.

El resto del presupuesto, aunque no se ha especificado en qué porcentaje, se destinará a algunos ayuntamientos como Viznar (Granada) o Nerva (Huelva), donde se han encontrado 171 y 266 cuerpos, respectivamente, para que se realicen "memoriales de dignificación".

Tras recordar que Viznar es la localidad donde fue ejecutado el poeta Federico García Lorca, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado, Torres ha citado un estudio de 2019 que estimó que aún existen en España 20.000 personas en cunetas, fosas y pozos que son "susceptibles de ser recuperadas".

Hasta el momento, según los datos del Ministerio de Memoria Democrática, se han podido recuperar en exhumaciones los cuerpos de 8.941 víctimas, acercándose al 50 por ciento del total en 5 años de actuaciones.

El ministro socialista también ha reivindicado el trabajo científico "muy relevante" que se realiza en el Valle de Cuelgamuros, donde con comprobaciones de ADN se ha podido entregar a familiares los restos de más de 70 víctimas, que finalmente han tenido "la sepultura que esas familias hubiesen deseado y querido".