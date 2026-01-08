El Gobierno central autoriza a Extremadura a conceder garantías por valor de 13,5 millones de euros

El Consejo de Ministros ha autorizado a Extremadura a conceder garantías por valor de 13,5 millones de euros.

Así, el Consejo de Ministros ha autorizado a otorgar garantías durante 2026 por un importe máximo de 13,5 millones de euros, que se vehicular a través de avales como el Fondo de Cartera Jeremie Extremadura 2, cuyos beneficiarios de la garantía son emprendedores, pymes, micropymes y emprendedores sociales en los términos definidos en los acuerdos operativos.

También se canalizarán con los avales del Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda de Extremadura, cuyos beneficiarios de las garantías son personas que no superen los 35 años.