El Gobierno avanza con la puesta en marcha del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético de Cáceres para 2026

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al compromiso de gasto para financiar el proyecto a partir de 2026, cuando finalice la financiación comprometida a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El principal objetivo del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) es contribuir a resolver los retos científicos y tecnológicos que permitan la gestión de las energías verdes, para satisfacer las demandas industriales y las necesidades de la sociedad para un futuro energético sostenible.

El centro responde al acuerdo entre España y Portugal en la XXXII Cumbre Luso-Española, que se celebró en Trujillo en 2021, y que se materializó en 2022 con la firma de un Memorando de Entendimiento entre ambos países.

Hasta 2026, el MICIU habrá invertido en el proyecto cerca de 75 millones de euros.